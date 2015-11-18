中国央行：货币政策通过债市的传导机制初成，但效果仍需改善--课题报告

路透上海11月18日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写的课题报告称，虽然中国货币政策通过债券市场的传导机制已经初步形成，但传导效率与其它国家正常经济周期时相比仍然偏弱，收益率曲线的某些环节仍存在套利机会（无效性）。

报告建议，为了进一步改善货币政策通过债券市场的传导效果，有必要在如下几个方面加快相关改革：完善国债发行结构、方式和品种，提高国债二级市场流动性，进一步发展国债期货和衍生工具市场，进一步提高商业银行市场化程度。

报告的研究结果表明，中国短期利率变化对中长期收益率的影响程度比其他主要国家约低25%左右；中国债券市场的部分功能可能存在一定的无效性；中国国债收益率曲线可以作为预测未来利率、经济增长率和通胀趋势的工具，有助于货币政策通过预期渠道实现对实体经济的传导。

而中国短期利率通过债券市场的传导效率比许多国家偏弱的原因与国债发行结构的缺陷、对投资者准入的过度管制、衍生品市场不发达、商业银行市场化定价能力缺失等问题有关。

针对这些问题，报告提出建议，在保证国债年度发行总量的基础上，适当提高国债发行频率，减少每次国债发行规模，明显增加短期（两年以下）和适当增加超长期国债发行量和发行次数。研究开发与通胀指数挂钩的国债产品。这些改进将有助于进一步活跃国债市场，使得国债收益率曲线对货币政策的反应更加有效、可靠。

为进一步改善市场的流动性，提高货币政策传导的速度和效果，建议考虑允许银行参与国债期货市场；进一步扩大国债担保品应用；完善国债二级市场做市机制；继续发展利率期货市场和利率掉期产品；

在投资者结构方面，为缓解由于准入管制和投资者风格趋同造成的流动性不足的问题，建议加快境外投资者入市步伐，适度提高QFII、RQFII额度，简化审批程序，放松对三类机构进入银行间债券市场的资格要求（如引入大型国外基金），适度加快理财和私募基金开户审批速度。

此外，为强化短期市场利率向存贷款利率的传导效果，应加快发展同业和大额存单市场，提高银行负债端定价的市场化水平；进一步推行资产证券化，促使商业银行提高其贷款利率的市场化水平；进一步发展公司类信用债市场，通过债市与贷款市场的替代性来推动贷款定价的市场化。（完）

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)