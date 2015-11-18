韩国金融市场：韩股小涨而韩元下跌，美国CPI数据增强升息预期

美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美联储下月将升息。

“投资者正从巴黎攻击事件中迅速回复，尽管欧洲地缘政治风险的疑虑犹在，”Yuanta Securities股市分析师Min Byung-kyu表示。

三星电子 上涨0.4%。

现代汽车 与旗下起亚汽车 分别上升1.6%与0.2%，此前起亚汽车宣布将于2016年上半年推出混合动力运动型车(运动休旅车，SUV)计划。

外资料将连续第七日站在卖方，日内目前为止卖超1,038亿韩元韩股，令KOSPI综合股指承压。

三年期韩国公债12月期货 上涨0.04点至109.26。

0219GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,173.7 1,170.4

日圆/韩元 9.5082/122 9.4660

韩国公债期货 * 109.26 109.22

韩国综合股价指数 1,964.54 1,963.58

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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