韩国金融市场：韩股小涨而韩元下跌，美国CPI数据增强升息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美联储下月将升息。
“投资者正从巴黎攻击事件中迅速回复，尽管欧洲地缘政治风险的疑虑犹在，”Yuanta Securities股市分析师Min Byung-kyu表示。
三星电子 上涨0.4%。
现代汽车 与旗下起亚汽车 分别上升1.6%与0.2%，此前起亚汽车宣布将于2016年上半年推出混合动力运动型车(运动休旅车，SUV)计划。
外资料将连续第七日站在卖方，日内目前为止卖超1,038亿韩元韩股，令KOSPI综合股指承压。
三年期韩国公债12月期货 上涨0.04点至109.26。
0219GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,173.7 1,170.4
日圆/韩元 9.5082/122 9.4660
韩国公债期货 * 109.26 109.22
韩国综合股价指数 1,964.54 1,963.58
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 龚芳张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”