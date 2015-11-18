路透调查：台湾10月外销订单金额料较上年衰退5.82%，连七月衰退

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 台湾10月外销订单金额预估年减5.82%(上月为年减4.50%)
* 数据将于11月20日(周五)0800GMT公布
11月18日 - 路透调查14家金融机构结果显示，台湾10月外销订单金额料较上年同期衰退5.82%，是连续第七个月的衰退。
分析师认为，未来数月出口仍将持续衰退，除基期因素外，主要是目前全球景气复苏力道仍弱，加上中国在调整结构，经济下行风险仍旧存在。
他们因此预估，出口到第四季才会见底，但明年第一季复苏力道仍弱，第二季才有机会转正。
台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。
以下为金融机构对10月外销订单的预估年变动率：(%)
金融机构 预估值
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澳盛银行 -6.50
中国信托商业银行 -6.50
星展银行 -4.50
Forecast -6.00
富兰克林华美投信 -3.60
安智银行 -10.00
日盛投顾 -5.00
元富投顾 -6.20
兆丰国际证券 -5.63
永丰投顾 -4.10
法国兴业银行 -3.90
大众银行 -9.20
台新投顾 -6.50
元大投顾 -5.40
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中值 -5.82(完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如/曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”