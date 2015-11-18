日本股市：早盘小升至三个月高位，因冒险意愿升温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“今日看到令人十分鼓舞的迹象，特别是美元兑日圆走强，一些景气循环类股也积极上涨，尤其是那些受美国影响较大的个股。”
地产类股 涨2.1%，引领早盘涨势，其中以Aeon Mall 为首，该股跳涨7.8%，之前公司宣布将回购最多达60亿日圆的股票。
零售类股 涨1.3%，因市场风险偏好上升。日本服装连锁店岛村 涨3.4%，之前德意志银行将该股目标股价由15,000日圆调高至16,000日圆。
由于日圆持续走软，主要出口类股表现出色，Panasonic 涨1.8%，普利司通 和丰田汽车 均小幅上涨0.9%。
东证股价指数 涨0.6%，早盘收报1,595.56点，33个分项指数除六个外其余全部收高。
JPX-日经400指数 收涨0.7%报14,387.09点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”