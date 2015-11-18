日本股市：早盘小升至三个月高位，因冒险意愿升温

“今日看到令人十分鼓舞的迹象，特别是美元兑日圆走强，一些景气循环类股也积极上涨，尤其是那些受美国影响较大的个股。”

地产类股 涨2.1%，引领早盘涨势，其中以Aeon Mall 为首，该股跳涨7.8%，之前公司宣布将回购最多达60亿日圆的股票。

零售类股 涨1.3%，因市场风险偏好上升。日本服装连锁店岛村 涨3.4%，之前德意志银行将该股目标股价由15,000日圆调高至16,000日圆。

由于日圆持续走软，主要出口类股表现出色，Panasonic 涨1.8%，普利司通 和丰田汽车 均小幅上涨0.9%。

东证股价指数 涨0.6%，早盘收报1,595.56点，33个分项指数除六个外其余全部收高。