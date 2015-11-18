欧洲金融：欧洲央行宽松政策或对回购市场造成长期伤害--研究

路透伦敦11月18日 - 一项市场研究表明，作为银行和企业重要融资渠道的回购市场，已因欧洲央行压低借款成本的努力而大大萎缩，以致于等到欧元区经济复苏时，重振回购市场或许会变得很难。

国际资本市场协会(ICMA)的调查认为，欧洲央行的货币政策造成银行储备金过剩和负利率，从而使本已面临监管压力的回购市场萎缩。该调查是针对包括银行和投资者在内的47个回购市场参与者展开的。

调查显示，如果欧洲经济反弹，不再需要央行资金的支持，企业可能会难以找到合适的回购协议。

欧洲央行政策再加上一些监管新规，已使5.6万亿欧元(6万亿美元)的欧洲回购市场获利受到挤压。研究发现，多数提供回购协议的银行已经重新调整了业务模式，目前很多做回购交易的都出现了亏损。

“市场参与者最大的顾虑是(回购市场)...可能无法像过去那样有效发挥其功能，向金融系统提供流动性和质押品流动性，这对市场和更广泛的全球经济都可能构成不利影响，”ICMA称。

这个领域的问题或将因欧洲央行进一步放松政策而恶化；目前外界广泛预计，欧洲央行最早下月就会进一步下调存款利率，或扩大资产购买计划。