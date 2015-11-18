更新版 1-香港新股：获影星赵薇捧场的中国创意控股首日挂牌终场收高9.3倍

(新增背景及更新股价表现)

路透香港11月18日 - 获云峰基金创办人虞锋以及影星赵薇认购的中国创意控股 周三首日在香港创业板挂牌，终场较招股价收高9.3倍。

主要从事节目制作的中国创意控股开盘报4.4港元，其后股价反覆，一度低探2.82港元，终场收报4港元，较招股价0.39港元高出9.3倍。

该公司以配售形式上市，是次发售3亿股股份，集资1.17亿港元。其中，虞锋以及赵薇以基础投资者身份各认购5,400万股或上市后4.5%的股份。

赵薇出席上市仪式时称，她与中国创意控股主席杨剑相识接近二十年，认为创意产业是非常蓬勃的，也跟她本身作为演员、导演的主业相关。

被问及今后会否有一些出售股份获利的打算，她说，“没有想那么多，希望跟这公司长期合作下去。”

赵薇是次以个人身份入股中国创意控股。去年底她与夫婿黄有龙斥近31亿港元认购阿里影业 19.3亿股或9.18%的股份，其后曾以高于入股价1.4倍的价格出售部分持股套现，目前的持股量已降至16.7亿股或7.96%。

虞峰亦是以个人身份认购中国创意控股。他现时同时透过云峰基金持有阿里健康 约64%股权，又透过云峰金融持有瑞东集团 约56%股份，并出任这两家上市公司非执行董事，其中在瑞东更兼任公司主席。而黄有龙亦是瑞东集团的股东兼非执行董事。

云峰基金为虞峰与阿里巴巴集团 主席马云各占60%及40%的私募基金，两人亦按相同股权比例持有云峰金融控股有限公司。

中国创意控股于2002年成立，核心业务为节目制作及活动筹办，主要客户包括SARFT集团（国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心及其全资附属公司一九零五（北京）网络科技有限公司）、网络平台、广告代理、公关公司及品牌拥有人。