韩国金融：政府小组将与明晟MSCI举行会谈，争取晋升发达市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔11月18日 - 韩国官员本月稍晚将与MSCI明晟举行会谈，要求将韩国股市纳入MSCI的发达市场股指，与其他较为震荡的新兴市场分道扬镳。
韩国金融服务委员会(FSC)新闻稿称，韩国企划财政部及FSC官员组成的小组，将出席这场在香港的讨论。
FSC指出，讨论将聚焦于相关议题，但并未进一步说明。政府消息人士先前表示，韩元 24小时全天交易，被MSCI列为将韩国纳入发达市场指数的先决条件之一。
目前韩元兑美元及人民币周间在首尔的在岸市场每日交易六小时。
韩国争取跻身发达市场指数之际，外界正普遍预期美国12月将升息，这可能引发新兴市场资本外流。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”