中国金融：三季度境外对境内金融机构直接投资净流入环比降四成--外管局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月18日 - 中国国家外汇管理局周三称，今年三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入150.51亿元人民币，较上季度的253.27亿元减少四成。
外管局网站新闻稿并称，三季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出72.96亿元，较上季度净流出141.29亿元缩减近五成。
按美元计价，今年第三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入33.44亿美元，流出9.39亿美元，净流入24.05亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出41.49亿美元，流入29.83亿美元，净流出11.66亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”