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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 11:33 BJT

中国金融：三季度境外对境内金融机构直接投资净流入环比降四成--外管局

路透上海11月18日 - 中国国家外汇管理局周三称，今年三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入150.51亿元人民币，较上季度的253.27亿元减少四成。

外管局网站新闻稿并称，三季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出72.96亿元，较上季度净流出141.29亿元缩减近五成。

按美元计价，今年第三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入33.44亿美元，流出9.39亿美元，净流入24.05亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出41.49亿美元，流入29.83亿美元，净流出11.66亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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