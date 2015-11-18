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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 17:17 BJT

台湾汇市：台币收盘贬破33元，因台股收跌外资卖超台股后汇出

* 台币收贬，因台股下跌及外资汇出
    * 央行进场干预，台币收盘中最低价33.007
    * 台币明日实质交易区间暂看32.700-32.900

    路透台北11月18日 - 台币兑美元 周三收贬；交易员表示，受到国际美元走强
，韩元等亚币走低，以及外资汇出冲击，今天台币实质汇价明显走贬，尾盘随央行进场干
预，台币贬破33元大关，以盘中最低价33.007作收。
    
    他们指出，今天外资在台股转为卖超后汇出，进口商担心台币续贬而抢进美元，午后
汇市交投略转热络，台币实质汇价正式跌破32.800元。

    〞看来台币还会再贬一点点，但这个礼拜实质汇价不容易看到33块。〞一大型外银交
易员说。
    
    一大型商银交易员指出，今天午后外银进场买进美元，进口商看到台币又贬破32.800
，开始紧张起来跟进买汇行列，出口商则抛出美元。
    
    他们指出，相较于今天韩元等亚币，今天台币走势相对偏强，惟尾盘央行进场干预，
把台币踢破33元大关；料短线台币仍趋贬，惟月底将有例行性出口商抛汇潮，实质汇价不
易贬破33元大关。
    
    台湾股市周三收跌近1%。交易员表示，废除证交税的利多失灵，短多卖压出笼令台股
大跌；加权股价指数 收跌0.94%，报8,340.47点。 
        
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超72.89亿台币；上交易日
为买超13.29亿台币。 
    
    今日台币实质交易区间在32.782-32.824，上日在32.772-32.799。交易员预估，明日
实质区间料在32.700-32.900。
    
    多数亚洲新兴市场货币下滑，因美国联邦储备理事会(美联储)下月升息的预期变得越
发强烈。韩国韩元/美元 下跌0.4%至1,175.0，为10月2日以来最弱水准。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价小幅
扩增。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.798/32.833，上日收在32.790。
 
    
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 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                       报价                                          量  
                                                                   亿美  
                                                                     元  
 台北外汇经纪公      33.007      32.975   32.782-33.007  32.975    6.07    4.30
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      33.008      32.976   32.782-33.008  32.976    3.33    2.44
 司                                                                      
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.025/0.040            0.025/0.030
 美元/台币六个月期           -0.015/0.005           -0.015/0.000
 (完)
        
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 罗两莎；; 审校 林高丽)

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