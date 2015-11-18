台湾汇市：台币收盘贬破33元，因台股收跌外资卖超台股后汇出

* 台币收贬，因台股下跌及外资汇出 * 央行进场干预，台币收盘中最低价33.007 * 台币明日实质交易区间暂看32.700-32.900 路透台北11月18日 - 台币兑美元 周三收贬；交易员表示，受到国际美元走强 ，韩元等亚币走低，以及外资汇出冲击，今天台币实质汇价明显走贬，尾盘随央行进场干 预，台币贬破33元大关，以盘中最低价33.007作收。 他们指出，今天外资在台股转为卖超后汇出，进口商担心台币续贬而抢进美元，午后 汇市交投略转热络，台币实质汇价正式跌破32.800元。 〞看来台币还会再贬一点点，但这个礼拜实质汇价不容易看到33块。〞一大型外银交 易员说。 一大型商银交易员指出，今天午后外银进场买进美元，进口商看到台币又贬破32.800 ，开始紧张起来跟进买汇行列，出口商则抛出美元。 他们指出，相较于今天韩元等亚币，今天台币走势相对偏强，惟尾盘央行进场干预， 把台币踢破33元大关；料短线台币仍趋贬，惟月底将有例行性出口商抛汇潮，实质汇价不 易贬破33元大关。 台湾股市周三收跌近1%。交易员表示，废除证交税的利多失灵，短多卖压出笼令台股 大跌；加权股价指数 收跌0.94%，报8,340.47点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超72.89亿台币；上交易日 为买超13.29亿台币。 今日台币实质交易区间在32.782-32.824，上日在32.772-32.799。交易员预估，明日 实质区间料在32.700-32.900。 多数亚洲新兴市场货币下滑，因美国联邦储备理事会(美联储)下月升息的预期变得越 发强烈。韩国韩元/美元 下跌0.4%至1,175.0，为10月2日以来最弱水准。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价小幅 扩增。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.798/32.833，上日收在32.790。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公 33.007 32.975 32.782-33.007 32.975 6.07 4.30 司 元太外汇经纪公 33.008 32.976 32.782-33.008 32.976 3.33 2.44 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.025/0.040 0.025/0.030 美元/台币六个月期 -0.015/0.005 -0.015/0.000 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 林高丽)