台湾货币市场：大型银行拆出跨月资金缓解月底情势，短率仍稳低位

* 短率持平低位不变 * 大型金融机构开出跨月资金舒缓月底情势 * 短票量很少 * 债券RP利率也持稳低位 记者 高洁如 路透台北11月18日 - 台湾银行间短率周三大致仍在低位。银行间资金调度人员指出， 大型银行今日开出跨月拆出的资金，更舒缓月底资金情势，但后续须关注大型金融机构的动 态。 二家金融机构交易人士表示，特定的大型银行今日开出对票券商0.36%的跨月拆出资金 ，这已成为市场短期利率指标。不过银行就算缺钱，也还未动手拆入，预料到月底前最后一 周才会有所动作。 也有交易人士表示，市场上还有另外一家动见观瞻的大型金融机构，今日在市场暂停拆 借，这家机构的后续动作也值得关注。 〞现在看起来月底应该还好，只要大机构不抽钱。〞一位小型银行交易人士说。 他们表示，目前央行仍让货币市场的资金维持充裕甚至泛滥的地步，且市场对央行12月 仍有降息的预期。此外，各金融机构为了抢更好的收益，常提前框券，资金多、商品少之下 ，短率下行的压力仍在。 本地时间12:36时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.810 33.975 台湾加权股价指数<.TWII 8,377.35点 8,419.42点 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.298% 0.300% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.300% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.290-0.375% **短票量不多** 短票市场方面，资金调度人员指出，市场的短票不多，议价能力高的大型票券商通常能 将利率压在相对低的水位。若是金融机构对利率太过坚持，买票也常向隅。 〞大家在看央行会不会再降14天期存单的利率，如果央行不动，短票利率先不会动。〞 一位大型票券商交易员说。 前述交易员也表示，由于大型银行开出二周拆出予票券商的拆款在0.36%的水位，这会 形成利率下行时的铁板。目前仍有部分金融机构抗拒利率下行。若观察集保的数字，近期全 市场的30天短票加权平均交易利率大致还是在0.38%，未有变化。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，部分成交在0.38%；而 60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率大致同于上日。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率持平在0. 380%，区间在0.37-0.40%，上日的高位在0.410%，最低在0.370%；上日成交量36.78亿台币 ，前日87.33亿台币。 今日央行存单到期金额为1,447.3亿台币，存单发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单总额为9,914.8亿台币，本周余日到期落点为：周四1,881.5亿及周 五576.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为198亿台币，累积超额准备4,671亿台 币、加计前期1%的超额准备达5,684亿台币。 **RP利率也稳于低位** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，市场资金仍旧很多，但公司债/公债的券不多，资 金需求方找钱很好找，利率大致稳于近期低位。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投大致和上日相似，主要成交在0.40%，部分在0 .39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，部分为0.49%。 债券附买回成交利率高低与票券商及各金融机构的条件及承作对象不同，有所差异。一 位券商交易员表示，目前银行、投信以及寿险的资金仍然很充裕，各方对于利率坚持程度有 所不同，利率区间稍大。 〞寿险近期钱很多，常要来丢钱，但利率又不能降，我们只能给一点。〞一位小型证券 商表示。 前述交易员也表示，与寿险承做的利率达到0.43%，但成交仍属少数。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率持平低位；短天期公债附买回利率区间落 在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。(完) (审校 曾祥进)