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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--11月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
        
    11月19日(四)
    
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         10月   顺差34.0  顺差30.47
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              9月        --     盈余137
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余177
    0900 欧元区净投资(亿欧元)                          9月        --   净流入326
    0930 英国零售销售(较前月)                         10月      -0.5%      +1.9%
                     (较上年同期)                               +4.2%      +6.5%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.5%      +1.7%
                               (较上年同期)                     +3.9%      +5.9%
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值              11月       负10       负18
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          11月14日当周      27.1       27.6
                             四周均值(万人)                       --      26.775
                   续请失业金人数(万人)         11月7日当周     217.0      217.4
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                   9月     +0.3%      -0.1%
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数                11月     负1.0      负4.5
    1500 美国领先指标(较前月)                          10月     +0.5%      -0.2%

    附：主要国家17日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月18日(三)
    
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                  第三季        +0.6%    +0.6%    
                         (较上年同期)                            +2.3%    +2.3%    
    0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告        10月        +0.1%      --      
    1000 瑞士ZEW投资者信心                           11月          零       --       
    1200 美国抵押贷款市场指数                        前周        433.9      --      
             再融资指数                                        1,694.8      --    
    1330 美国建筑许可年率(万户)                      10月          115      115     
             房屋开工年率(万户)                                  106.0    116.0    
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)             10月        -0.6%      --      
                               (较上年同期)                      -4.5%      --      
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价         第三季        +1.6%      --      
                                  产出物价                       +1.3%      --      
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                        10月    顺差1,115  逆差2,920  
             出口(较上年同期)                        10月        -2.1%    -2.1%     
             进口(较上年同期)                                   -13.4%    -8.6%   
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                    前周    买超8,710       --  
         外国投资日本股票(亿日圆)                            买超3,279       --  (完)

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