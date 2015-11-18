主要国家经济指标预测--11月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差34.0 顺差30.47 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余137 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余177 0900 欧元区净投资(亿欧元) 9月 -- 净流入326 0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.5% +1.9% (较上年同期) +4.2% +6.5% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.5% +1.7% (较上年同期) +3.9% +5.9% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负10 负18 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月14日当周 27.1 27.6 四周均值(万人) -- 26.775 续请失业金人数(万人) 11月7日当周 217.0 217.4 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 +0.3% -0.1% 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 负1.0 负4.5 1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.5% -0.2% 附：主要国家17日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月18日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 +0.1% -- 1000 瑞士ZEW投资者信心 11月 零 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 433.9 -- 再融资指数 1,694.8 -- 1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 115 115 房屋开工年率(万户) 106.0 116.0 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.6% -- (较上年同期) -4.5% -- 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 +1.6% -- 产出物价 +1.3% -- 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 顺差1,115 逆差2,920 出口(较上年同期) 10月 -2.1% -2.1% 进口(较上年同期) -13.4% -8.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超8,710 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 买超3,279 -- (完)