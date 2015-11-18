中国债市动态：现券盘势未改成交清淡，消息真空期关注IPO和SDR影响

路透北京11月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券成交清淡，收益率继续盘整。交易员称，消息真空期市场谨慎以对，买卖动力均不足；虽长期仍看好债市，但短期内料延续目前盘整态势，同时关注新股IPO实质启动和人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子带来的影响。

“（成交）比较清淡吧，觉得近期算个真空期吧，所以没有什么太多的交易动向，...最近收益率是一个盘整的过程，上上下下但幅度很小，从‘猴市’变成了‘跳蚤市’。”北京一银行交易员说。

他并称，前期有关市场可能大幅调整的观点被近期低迷的经济数据和风险事件影响所吸收，故可看出收益率趋势上仍是向下，长期依然乐观。

短期来看，该交易员认为，在消息面平静的情况下，需要关注IPO实质重启后股市情绪如何，以及月底人民币加入SDR的影响。

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德表态支持本月底将人民币纳入特别提款权（SDR）篮子后，中国央行对此回应称，赞赏IMF工作人员有关人民币加入SDR的分析和建议，中方期待并尊重11月30日执董会讨论的结果。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.16%/3.11%，上日尾盘为3.1580%/3.09%；10年期国开债150218券最新报价 在3.55%/3.52%，上日为3.5350%/3.52%。