《全球汇市》美元大涨后持稳，欧元受累于欧央行或放松政策的预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
此外，乳价下滑，压低新西兰元汇价，目前新西兰元在六周低位0.6452美元附近陷入挣扎。
周二稍晚出炉的数据显示，全球乳价连续第三次标售出现下跌，增添新西兰农民所承受的压力，而该国央行下月开会降息的机率则升温。
今日稍晚将发布美联储10月决策会议纪录，市场将详加研究，以寻觅有关可能升息时机的线索。美联储10月底会议维持12月加息可能后，美元即告劲扬。
今日稍晚将出炉的房市相关数据，亦将为美国经济体质提供一些讯息。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0631 1.0641 -0.09 -12.12 1.2097
美元/日圆 123.38 123.43 -0.04 3.28 119.68
欧元/日圆 131.17 131.34 -0.13 -9.67 144.78
美元/瑞郎 1.0164 1.0137 0.27 2.24 0.9941
英镑/美元 1.5192 1.5212 -0.13 -2.45 1.5573
美元/加元 1.3327 1.3317 0.08 14.71 1.1618
澳元/美元 0.7091 0.7109 -0.25 -13.19 0.8168
新西兰元/美元 0.6461 0.6470 -0.14 -17.13 0.7797
澳元/日圆 87.490 87.750 -0.30 -10.48 97.750
新西兰元/日圆 79.720 79.820 -0.13 -14.74 93.310
英镑/日圆 187.44 187.76 -0.17 0.86 186.38
澳元/新西兰元 1.0972 1.0976 -0.04 4.80 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/许娜/刘秀红/龚芳; 审校 王颖/蔡美珍/张荻/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”