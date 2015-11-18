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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 11:48 BJT

《全球汇市》美元大涨后持稳，欧元受累于欧央行或放松政策的预期

此外，乳价下滑，压低新西兰元汇价，目前新西兰元在六周低位0.6452美元附近陷入挣扎。

周二稍晚出炉的数据显示，全球乳价连续第三次标售出现下跌，增添新西兰农民所承受的压力，而该国央行下月开会降息的机率则升温。

今日稍晚将发布美联储10月决策会议纪录，市场将详加研究，以寻觅有关可能升息时机的线索。美联储10月底会议维持12月加息可能后，美元即告劲扬。

今日稍晚将出炉的房市相关数据，亦将为美国经济体质提供一些讯息。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0631 1.0641 -0.09 -12.12 1.2097

美元/日圆 123.38 123.43 -0.04 3.28 119.68

欧元/日圆 131.17 131.34 -0.13 -9.67 144.78

美元/瑞郎 1.0164 1.0137 0.27 2.24 0.9941

英镑/美元 1.5192 1.5212 -0.13 -2.45 1.5573

美元/加元 1.3327 1.3317 0.08 14.71 1.1618

澳元/美元 0.7091 0.7109 -0.25 -13.19 0.8168

新西兰元/美元 0.6461 0.6470 -0.14 -17.13 0.7797

澳元/日圆 87.490 87.750 -0.30 -10.48 97.750

新西兰元/日圆 79.720 79.820 -0.13 -14.74 93.310

英镑/日圆 187.44 187.76 -0.17 0.86 186.38

澳元/新西兰元 1.0972 1.0976 -0.04 4.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/许娜/刘秀红/龚芳; 审校 王颖/蔡美珍/张荻/李爽)

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