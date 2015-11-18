中国货币市场：回购利率延续盘整，预期稳定资金面短期仍难现大波澜

路透上海11月18日 - 中国银行间市场周三回购利率整体延续盘整走势。隔夜变动甚微，七天期在上日小幅反弹后重新回落向2.25%附近靠拢，14天则因可能横跨新股IPO申购期而连续两日小涨；不过市场预期依旧稳定，料IPO扰动影响有限，短期内资金面仍难现大波澜。

“宽松，挺好借的，现在预期什么都挺平稳的，能看到的（影响因素）也就是IPO和年末会稍微谨慎点，不过也还好，应该不会有什么大波动的，”华东一银行交易员称。

她并指出，尽管年底渐行渐近，但由于短期资金供给充足，跨年需求暂未见明显影响；而且现在一个月以上的中长期资金通过发行同业存单融入更为方便，特别是目前发行三个月存单能直接跨过春节，银行发行该期限品种的热情相对较高。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，证监会依据制度恢复前期暂缓发行公司中已经进入缴款程序的10家公司新股发行，预计11月20日左右才能刊登招股意向书；剩余18家公司将分两批发行。他并指出，现阶段新股发行依然应坚持低价持续发行。

继宣布将重启A股首次公开发行(IPO)后，证监会本周三将召开发审委工作会议，还有84家拟上市公司公布A股预披露材料。这是在国内新股发行停顿四个多月后，证监会首次召开发审会及公布预披露材料。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7642 1.7709 -0.67

七天 2.2637 2.3121 -4.84

14天 2.6559 2.6175 +3.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0050 0.6850 +132.00

七天 2.2500 1.9800 +27.00

14天 2.6200 2.4400 +18.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.3000 2.3300 -3.00

14天 2.7500 2.6500 +10.00

Shibor

其中:隔夜 1.7810 1.7820 -0.10

七天 2.2790 2.2780 +0.10