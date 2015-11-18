《汇市简讯》法航客机遭遇炸弹威胁后澳元/美元走软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0347GMT
* 澳元/美元周三开盘报0.7110，亚洲交易时段在0.7092-0.7115；最新报0.7095
* 市场原本一直保持平静，但午后有关航班遭炸弹威胁的消息令市场受创
* 两架从美国起飞的法航客机因炸弹威胁紧急改道迫降--媒体
* 澳元/美元从0.7105左右的水平下跌，触及盘中低点0.7092
* 市场本已因昨晚德国体育场受炸弹威胁而紧张不安
* 在铜价大跌的情况下(跌1.6%)，澳元/美元总体而言具有韧性。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”