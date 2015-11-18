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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 12:04 BJT

《汇市简讯》法航客机遭遇炸弹威胁后澳元/美元走软

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* 澳元/美元周三开盘报0.7110，亚洲交易时段在0.7092-0.7115；最新报0.7095

* 市场原本一直保持平静，但午后有关航班遭炸弹威胁的消息令市场受创

* 两架从美国起飞的法航客机因炸弹威胁紧急改道迫降--媒体

* 澳元/美元从0.7105左右的水平下跌，触及盘中低点0.7092

* 市场本已因昨晚德国体育场受炸弹威胁而紧张不安

* 在铜价大跌的情况下(跌1.6%)，澳元/美元总体而言具有韧性。(完)

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