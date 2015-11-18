台湾金融：海外并购已见成效，金融业来自亚洲获利大幅增长--金管会

路透台北11月18日 - 台湾金管会周三称，近年积极鼓励金融机构进行海外并购已见成效，金融业来自亚洲的获利情形已从自2012年的5.87亿美元增加至2014年底的14.35亿美元，大幅成长144%。

金管会主委曾铭宗今日在立法院备询时并指出，金融业对亚洲地区曝险也由2012年的939亿美元增至今年9月底的2,028亿美元，亚洲前三大曝险地区分别为中国大陆、香港及新加坡。

针对两岸领导人见面议题，他则回应说，“RQFII(人民币合格境外机构投资者)是最有可能机会(脱钩服贸)，现在还在沟通。”

由于中国大陆对台湾千亿人民币的RQFII额度仍因纳入两岸服务贸易协议而卡关立法院，随着两岸领导人见面会的政治氛围改善，金管会极力争取RQFII脱钩服贸，若顺利成行将有助于台湾人民币资金池去化。

至于台湾银行业获利表现，他指出，去年银行业获利高达3,201亿台币、创新高，预期今年银行业获利约3,200亿元左右，跟去年差距不大。

股市方面，他表示，昨日立法院已三读通过废除证所税，让台股不确定因素消除后，且上市柜公司第三季获利高达1.51兆(万亿)台币，年成长6.5%，显示很多公司仍值得投资。

根据金管会统计，台湾金融业海外并购布局自2013年下半年至今年10月底止，已有25件海外并购案，包括银行业5件、证券业8件、保险业12件，其中以国泰金控 表现最为积极。(完)