《路透峰会》CQS研究主管认为2016年新兴市场信贷反弹的可能性不大

路透伦敦11月17日 - 对冲基金CQS研究主管Matthew James周二称，预计到2016年，新兴市场的信贷动荡局面还将持续，投资者最好从被错误定价的美国资产中寻求获利。

尽管在围绕中国经济成长的担忧以及美国可能升息的影响拖累下，新兴市场股市和债券在2015年遭到抛售，但James称，由于结构性变化仍在进行当中，现在买回来还为时太早。

“新兴市场在股票方面的美元借款规模超过了美国高收益市场，而且增幅主要发生在过去六年中，”James在伦敦的路透投资峰会上表示。

“(美元借款)基本上至少增长了四倍，这本身应该也传递出了警告信号。”

增长背后的原因之一，就是量化宽松(QE)政策促使投资者前往高风险领域寻求收益，而美国升息的前景有望使未受交易束缚的投资者从这些领域撤资。

随着目前许多投资银行中介机构的瘦身，“退出之门顶多也就和以前一样宽，甚至还会稍微窄一些，而有大概1.5万亿(兆)美元的资金可能会转移。”

他还表示，资金转移可能耗时六个月或36个月，将会给全球信贷投资者带来契机，“这些资金需要找到归宿，(但)价位可能有别于今时今日。”

James称，他认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦会在12月政策会议上宣布升息25个基点，到2016年还会有两次同样幅度的升息。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)