中国汇市：人民币早盘走贬重上6.38，中间价创逾两个半月新低

* 人民币早盘小幅走贬再上6.38

* 中间价跌至逾两个半月新低

* 市场成交持续萎缩

* 结售汇数据无实质影响

路透北京11月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅走贬，因受隔夜美元上涨影响。中间价再度下跌至逾两个月新低。交易员称，今日人民币再度跌至6.38以上的微妙位置，市场在观望走势，情绪偏谨慎，成交清淡。

他们指出，9月人民币有两个低点在6.38以上，两个月后回到这个位置，市场在此位置反应谨慎。延续近日央行的风格，早盘大行结汇盘不明显。在美指走强的影响之下，人民币未来短期走贬的概率偏大。

“今天交易量非常少，最近都在萎缩。一方面最近央行不太好去干预，动作不大。另一方面市场也没有大的结汇和购汇盘，可能与外管局限制之后大盘都要报备有关。”一股份行交易员说。

另有股份行交易员指出，近日公布的10月结售汇数据可以看到逆差比前两个月减少，原因主要是央行宏观审慎的效果，9月10月人民币汇率并未持续贬值，对市场和企业有一定积极影响，但对今日汇市无实质影响。

而境外金融机构直接投资减少也在意料之中。交易员指出，8-9月外管局出了一系列政策限制购汇，并对远掉市场加了风险准备金，这些对市场形成了有效的约束。

中国国家外汇管理局周三公布，2015年10月银行结售汇逆差1,279亿元人民币（等值201亿美元），其中银行代客结售汇逆差1,909亿元人民币，银行自身结售汇顺差630亿元。

外管局亦公布今年三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入150.51亿元人民币，较上季度的253.27亿元减少四成。中国境内金融机构对境外直接投资净流出72.96亿元，较上季度净流出141.29亿元缩减近五成。

北京时间12:17，人民币兑美元 即期报6.3836元，上日收报6.3786元。今日人民币兑美元中间价 报6.3796元，上日中间价为6.374元。人民币兑美元即期成交额 为58.91亿美元，上日半日为57.87亿美元。

全球汇市方面，美元指数周三在七个月高点附近居高不下，而欧元则下滑，因市场预计欧洲央行12月或进一步放宽货币政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.599元, 上日尾盘为6.576元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.415/6.4156元, 上一交易日尾盘报6.411元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3857。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。