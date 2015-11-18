中国金融：信托业前三季资产规模环比下降1.58%，五年来首现负增长

路透北京11月18日 - 中国信托业协会周三公布，今年前三季信托资产规模环比下降1.58%，五年来首现负增长，主要受经济下行实体经济融资需求下降及资本市场波动等因素影响。

数据显示，截止三季末，信托全行业管理的信托资产规模为15.62万亿元（平均每家信托公司2,296.92亿元），较去年三季度的12.95万亿元，同比增长20.62%，增幅明显回落；今年前三季度的环比增速则分别为：一季度3.08%，二季度10.13%，三季度-1.58%。

前三季，信托全行业实现利润总额548.71亿元，第三季度实现利润总额156.85亿元，较去年同期水平增长8.37%，但较二季度的水平大幅回落24个百分点。

西南财经大学信托与理财研究所分析，信托行业经营业绩增速放缓一方面在于信托公司传统业务模式正遭遇其他金融子行业越来越激烈的竞争，尤其是金融同业机构发行的资管产品抢占了信托公司的业务份额；另一方面缘于新增业务规模增速下降，信托业务规模短期内缺乏新的增长点。

数据并显示，信托全行业第三季度实现投资收益91.98亿元，与第二季度的124.25亿元相比，环比下降25.97%。报告认为，这可能与今年6月份开始的股市震荡，投资收益率下降有关。

在各项经营指标下滑的同时，信托业的风险项目却在上升。截止三季度末，全行业风险项目506个，比上季度末增加56个，规模达到1,083亿元，比去年同期增长31.51%，较上季度末环比增长4.74%。三季度，信托业资产不良率为0.69%，较上季度提升0.04%。 在受托管理成效方面，三季度清算信托项目1,609个，平均年化综合报酬率延续了今年一季度以来的增长趋势，三季度为0.62%，较二季度末增长了0.12个百分点；年化综合实际收益率7.30%，较二季度末回落3个百分点左右。

不过，年化综合实际收益率从今年一季度反转上升以后又再次下降，2014年四季度为7.52%，2015年一季度为8.11%，二季度达到10.19%。

西南财经大学信托与理财研究所认为，利率市场化的不断推进降低了资本的投资期望收益，带动了整个社会融资成本的下行，虽然信托产品收益有所下滑，但其收益下浮幅度远小于其他类型理财产品。

同时，相较其他大类金融资产而言，信托综合回报率依然保持在较高的水平。短期内这种竞争优势将增强信托对投资者的吸引力，加之近期股市动荡挤出大量投资资金，因此三季度市场中出现了固收类信托产品预约和申购火爆的局面。

**证券类信托大幅下降**

证券投资信托在三季度大幅受挫，截止9月末，证券投资信托规模为2.67万亿元，相比二季度末的3.02万亿元，环比减少11.59%。其中，股票类占比6.27%，较二季度末大幅回落约3.3个百分点，债券类占比10.24%，较二季度末略有增长。

不过，证券类信托仍是资金信托配置的第三大领域。数据显示，信托资金的五大投资领域依然是工商企业、基础产业、证券市场、金融机构、房地产。投向总体保持稳定，其中证券投资信托因资本市场的剧烈波动有较大下降，基础设施类信托占比有较大增加。其他信托新增规模不大，但因证券投资信托的绝对规模下降，占比被动上升。

从信托功能看，融资类、投资类和事务管理类信托“均分天下”的格局已开始悄然改观。投资类和事务管理类信托占比延续上升趋势，融资类信托占比持续下降。 具体来看，今年三季度，事务管理类信托规模为5.63万亿元，占比36.06%，投资类信托规模为5.88万亿元，占比37.63%，融资类信托规模4.11万亿元，占比26.31%。 其中，投资类信托规模与二季度相比有所下降，融资类信托规模和占比均有所降低，较二季度减少了0.10万亿元，占比从二季度的26.55%下降到三季度的26.31%；事务管理类信托占比较二季度提高了2个百分点左右。 对此，西南财经大学信托与理财研究所分析称，当前的资金市场环境与货币政策对传统信托业务产生了一定的冲击，融资类信托占比自2015年以来处于下降趋势，信托业务中的非融资功能逐渐显现并不断深化，传统债权业务将会被逐步弱化和压缩。在近期央行“双降”的影响下，融资类信托市场空间将进一步压缩，边缘化趋势加快。 “长期来看，事务管理类信托业务及投资类信托业务的比重将会得到显着提升。信托行业的发展动力源将逐步从融资方转为投资方，投资类信托占比将继续延续增长态势。”他们并称。

展望未来，报告指出，缺少证券投资信托支撑，传统业务基本平稳的信托业正积极寻找新的增长点，互联网信托等平台型、服务类的创新和发展符合信托公司战略转型要求。各信托公司的“触网”虽发展步伐不一，但总体来看，信托行业的互联网化探索正在起步，未来应该有极强的可塑性和较大的协同发展空间。（完）