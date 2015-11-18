新兴汇市：印尼卢比在央行放宽政策后触及六周低点，亚洲货币普跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美联储下月将升息 ，其他多数新兴亚币因而滑落至10月初以来最低水平。
韩国韩元/美元 下跌0.4%至1,175.0，为10月2日以来最弱水准，因外资持续卖超韩股 。国营企业的美元需求也令韩元承压。
马币/美元 下跌0.2%，至4.3940，为10月5日以来最低，大宗商品价格下挫，凸显对该国天然气与原材料出口之疑虑。
坡元/美元 追随人民币跌势，触及10月6日以来低位1.4265。
坡元走势与人民币密切相关，因交易商与分析师认为，人民币被新加坡央行纳入管理货币政策的未公开货币篮子。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 123.22 123.45 +0.19 -2.89 119.66
坡元 1.4241 1.4243 +0.01 -6.89 1.3260
台币 32.807 32.975 +0.51 -3.32 31.718
韩元 1171.13 1170.40 -0.06 -6.13 1099.30
泰铢 35.99 35.96 -0.08 -8.59 32.90
*菲律宾披索 47.19 47.14 -0.11 -5.23 44.72
印尼卢比 13770.00 13745.00 -0.18 -10.09 12380.00
印度卢比 66.12 66.02 -0.14 -4.67 63.03
马币 4.3850 4.3835 -0.03 -20.26 3.4965
人民币 6.3840 6.3786 -0.08 -2.82 6.2040
*因菲律宾主办亚太经合组织(APEC)峰会，菲律宾汇市将休市至周五。(完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵/李婷仪/陈宗琦；审校 李春喜/张涛/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”