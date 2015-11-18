新兴汇市：印尼卢比在央行放宽政策后触及六周低点，亚洲货币普跌

美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美联储下月将升息 ，其他多数新兴亚币因而滑落至10月初以来最低水平。

韩国韩元/美元 下跌0.4%至1,175.0，为10月2日以来最弱水准，因外资持续卖超韩股 。国营企业的美元需求也令韩元承压。

马币/美元 下跌0.2%，至4.3940，为10月5日以来最低，大宗商品价格下挫，凸显对该国天然气与原材料出口之疑虑。

坡元/美元 追随人民币跌势，触及10月6日以来低位1.4265。

坡元走势与人民币密切相关，因交易商与分析师认为，人民币被新加坡央行纳入管理货币政策的未公开货币篮子。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.22 123.45 +0.19 -2.89 119.66

坡元 1.4241 1.4243 +0.01 -6.89 1.3260

台币 32.807 32.975 +0.51 -3.32 31.718

韩元 1171.13 1170.40 -0.06 -6.13 1099.30

泰铢 35.99 35.96 -0.08 -8.59 32.90

*菲律宾披索 47.19 47.14 -0.11 -5.23 44.72

印尼卢比 13770.00 13745.00 -0.18 -10.09 12380.00

印度卢比 66.12 66.02 -0.14 -4.67 63.03

马币 4.3850 4.3835 -0.03 -20.26 3.4965

人民币 6.3840 6.3786 -0.08 -2.82 6.2040

*因菲律宾主办亚太经合组织(APEC)峰会，菲律宾汇市将休市至周五。(完)

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