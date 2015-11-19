重温稿-路透调查：台湾10月外销订单金额料较上年衰退5.82%，连七月衰退

* 台湾10月外销订单金额预估年减5.82%(上月为年减4.50%)

* 数据将于11月20日(周五)0800GMT公布

11月18日 - 路透调查14家金融机构结果显示，台湾10月外销订单金额料较上年同期衰退5.82%，是连续第七个月的衰退。

分析师认为，未来数月出口仍将持续衰退，除基期因素外，主要是目前全球景气复苏力道仍弱，加上中国在调整结构，经济下行风险仍旧存在。

他们因此预估，出口到第四季才会见底，但明年第一季复苏力道仍弱，第二季才有机会转正。

台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。

以下为金融机构对10月外销订单的预估年变动率：(%)

金融机构 预估值

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澳盛银行 -6.50

中国信托商业银行 -6.50

星展银行 -4.50

Forecast -6.00

富兰克林华美投信 -3.60

安智银行 -10.00

日盛投顾 -5.00

元富投顾 -6.20

兆丰国际证券 -5.63

永丰投顾 -4.10

法国兴业银行 -3.90

大众银行 -9.20

台新投顾 -6.50

元大投顾 -5.40

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