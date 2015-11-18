全球金市：金价触及2010年以来最低，受美元持坚及美国升息预期影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国12月期金合约 下跌0.12%，报1,067.3美元。
由于受到美联储下月可能升息的预期心理，金价在16个交易日已下跌15天。
周二公布的数据显示，美国10月消费者物价上升，更进一步助燃了升息预期。
美元指数接近七个月高点，因欧元受累于欧洲央行12月或将放松政策的预期而汇价走低。
“过去几天欧元有一些跳涨，但这种膝跳式反应不会持续太久。真正主导因素一直是美元升势，以及美联储料在12月升息的预期。”澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya说。
不过，欧洲安全疑虑在巴黎恐袭事件后不断上升，持续支持黄金的避险吸引力。(完)
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(编译 刘秀红/李婷仪 审校 白云/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”