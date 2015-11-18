全球金市：金价触及2010年以来最低，受美元持坚及美国升息预期影响

美国12月期金合约 下跌0.12%，报1,067.3美元。

由于受到美联储下月可能升息的预期心理，金价在16个交易日已下跌15天。

周二公布的数据显示，美国10月消费者物价上升，更进一步助燃了升息预期。

美元指数接近七个月高点，因欧元受累于欧洲央行12月或将放松政策的预期而汇价走低。

“过去几天欧元有一些跳涨，但这种膝跳式反应不会持续太久。真正主导因素一直是美元升势，以及美联储料在12月升息的预期。”澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya说。

不过，欧洲安全疑虑在巴黎恐袭事件后不断上升，持续支持黄金的避险吸引力。(完)

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