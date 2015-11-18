中国贸易：未来三年外贸形势依然不佳，担心美元危机或会重演--专家

路透北京11月18日 - 中国国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生周三表示，外贸形势不佳并非中国独有而是全球性的，未来三年外贸形势会依然不好，并担心美元危机或会重演。

他在“财经年会-2016预测与战略”上称，从世界经济史的数据中可以看到一个规律：凡是全球化时期，外贸的增长明显快于经济增长，外贸充当拉动世界经济增长的重要引擎；凡是去全球化时期，外贸的增长都很不好，外贸拉动经济增长的引擎熄火。

“(今年前10个月)中国的外贸进出口的形势在全球是比较好的，”张燕生称，今年前10个月中国外贸在全球的份额，从去年底的12.4%上升到13%，也就是说全球外贸的形势很不好。

他提到，前10个月，中国外贸增长是负8.5%，出口下降2.5%，进口下降15.7%。其中加工贸易下降最为严峻：2005年加工贸易出口占中国出口比重是55%，今年则不到35%，这意味着，过去10年以外资为主、以工序分工为辅、以低端为主的加工贸易出口，占中国总出口比重下降了20个百分点。

在谈到美国政策时，张燕生表示，美国在去年10月量化宽松退出，有学者预测，今年12月有可能会进入到加息，而且这个加息的周期会持续多轮，并带来美元升值，进而带来美国出口下降和美国制造业回归进程放缓。 他认为，加息以后美元越来越贵，美国的出口将越来越困难，美国的制造业回归越来越缓慢，并担忧会不会出现80年代的美元危机。