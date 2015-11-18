台湾股市：收跌近1%，废除证交税利多失灵令短线卖压出笼

路透台北11月18日 - 台湾股市周三收跌近1%。交易员表示，废除证交税的利多失灵，短多卖压出笼令台股大跌。

台湾加权股价指数 收跌0.94%，报8,340.47点；今日成交初值 为830.44亿台币，上交易日修正后为864.33亿。

〞证所税废除是利多先反应了，今天短线资金先跑一趟。〞元大投顾经理薛舜日表示。

他也表示，今日台股的成交量也没有明显放大，因为证所税就算废除了，但海外大户要回来也需要时间，这个效应没有这么快显现。

此外，今日也是台指期最后交易日，外资虽是对台股偏向利多，多单转仓，但今日并未在现货市场同步拉抬。

分析师预估，短期内日前的低点8,217点应该是强力的支撑，台股料会先在季线附近整理，区间预料会在8,300-8,500点之间。

台湾立法院周二院会通过国民党团所得税法部分条文修正草案，通过了删除其中〞课征证所税〞相关的条文；惟台股盘初受美股大涨带动，此消息对股市盘中激励不大。