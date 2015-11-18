台湾股市：收跌近1%，废除证交税利多失灵令短线卖压出笼

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月18日 - 台湾股市周三收跌近1%。交易员表示，废除证交税的利多失灵，短多卖压出笼令台股大跌。
台湾加权股价指数 收跌0.94%，报8,340.47点；今日成交初值 为830.44亿台币，上交易日修正后为864.33亿。
〞证所税废除是利多先反应了，今天短线资金先跑一趟。〞元大投顾经理薛舜日表示。
他也表示，今日台股的成交量也没有明显放大，因为证所税就算废除了，但海外大户要回来也需要时间，这个效应没有这么快显现。
此外，今日也是台指期最后交易日，外资虽是对台股偏向利多，多单转仓，但今日并未在现货市场同步拉抬。
分析师预估，短期内日前的低点8,217点应该是强力的支撑，台股料会先在季线附近整理，区间预料会在8,300-8,500点之间。
台湾立法院周二院会通过国民党团所得税法部分条文修正草案，通过了删除其中〞课征证所税〞相关的条文；惟台股盘初受美股大涨带动，此消息对股市盘中激励不大。
亚股周三小跌，本地时间1418，MSCI亚太明晟指数 跌0.18%，中国股市沪综指 升0.07%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”