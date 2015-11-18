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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 14:25 BJT

全球金属：印尼计划明年兴建“至少”七座新的镍冶炼厂--政府官员

路透雅加达11月18日 - 印尼矿业部的一位官员周三称，该国计划在今年年底运营的镍冶炼厂达到八家的基础上，明年再兴建“至少”七座新的冶炼厂。

矿业部已收到兴建30家镍冶炼厂的申请，但其中有几个项目已因镍价处于低位和其他问题而被推迟。

“由于投资者收手，一些项目需要再融资。大多数投资者来自中国，而中国也陷入了危机，”这位要求匿名的官员向路透表示。

该官员还称，新项目中最大的一个每年含镍生铁产量料为25万吨。(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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