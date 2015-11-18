全球金属：印尼计划明年兴建“至少”七座新的镍冶炼厂--政府官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达11月18日 - 印尼矿业部的一位官员周三称，该国计划在今年年底运营的镍冶炼厂达到八家的基础上，明年再兴建“至少”七座新的冶炼厂。
矿业部已收到兴建30家镍冶炼厂的申请，但其中有几个项目已因镍价处于低位和其他问题而被推迟。
“由于投资者收手，一些项目需要再融资。大多数投资者来自中国，而中国也陷入了危机，”这位要求匿名的官员向路透表示。
该官员还称，新项目中最大的一个每年含镍生铁产量料为25万吨。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”