美国新股：移动支付公司Square周三将为IPO定价，引起各界注目

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
根据路透分析市场情报公司Ipreo及数据提供商Pitchbook的资料，今年上市的美国科技公司中，有三分之一将IPO价格定在低于非公开市场水准。
Square定于周四在纽交所首日上市，估值折价幅度为2014年初以来名列前茅的个股之一，但仍小于大数据公司Hortonworks以及数据存储公司Box Inc分别高达40%和32%的折价幅度。
Square在2009年成立，一开始主要为小型企业通过移动设备接受信用卡付款提供服务，发展至今，营业范围已扩大至从贷款到发票软件等的一系列服务。
Square计划发售2,570万股A类普通股，而由执行长Dorsey创建的一家慈善机构股东，将释出约135万股持股。
“以这个水准，料将吸引投资兴趣，”与Square有业务往来的ClearPath Capital Partners的投资长Brendan Connaughton称。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 白云/蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。