美国新股：移动支付公司Square周三将为IPO定价，引起各界注目

根据路透分析市场情报公司Ipreo及数据提供商Pitchbook的资料，今年上市的美国科技公司中，有三分之一将IPO价格定在低于非公开市场水准。

Square定于周四在纽交所首日上市，估值折价幅度为2014年初以来名列前茅的个股之一，但仍小于大数据公司Hortonworks以及数据存储公司Box Inc分别高达40%和32%的折价幅度。

Square在2009年成立，一开始主要为小型企业通过移动设备接受信用卡付款提供服务，发展至今，营业范围已扩大至从贷款到发票软件等的一系列服务。

Square计划发售2,570万股A类普通股，而由执行长Dorsey创建的一家慈善机构股东，将释出约135万股持股。

“以这个水准，料将吸引投资兴趣，”与Square有业务往来的ClearPath Capital Partners的投资长Brendan Connaughton称。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 白云/蔡美珍)