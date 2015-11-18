《中国企业债发行日程表》--11月18日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *曲靖市麒麟区 10 7 11/25簿记建档 -- AA 11/26-12/1 申万宏源证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= *耒阳市国有 12 7 11/25簿记建档 -- AA- 11/26-12/1 西南证券 资产投资经营 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 河池城市 7 7 11/12簿记建档 5.58% AA 11/13-11/19 国信证券 投资建设发展 ========================================================================================= 天津市武清区 18 7 11/16簿记建档 4.15% AAA 11/17-11/19 渤海证券 国有资产经营投资公司 中信建投证券

(第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 云南省能源 15 10 11/16簿记建档 4.80% AAA 11/17-11/20 西南证券 投资集团 (附发行人第7年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 贵阳城市轨道 20 可续期 11/18簿记建档 上限6.50% AA+ 11/19-11/20 海通证券 交通公司 国开证券

(每5年末发行人有权选择延期5年) ========================================================================================= 内蒙古金隆 6 7 11/18簿记建档 上限7.40% AA- 11/19-11/23 平安证券 工业园区开发建设公司 (第3-7每年末还20%本金/)

(东北中小企业信用再担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 睢宁县润企 15 7 11/19簿记建档 上限6.00% AA 11/20-11/24 国泰君安证券 投资公司 ========================================================================================= 任丘市建设 7 7 11/17簿记建档 *5.68% AA- 11/18-11/24 民族证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金，中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 江西省陶瓷 12 7 11/24簿记建档 -- AA 11/25-11/27 兴业证券 工业 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 株洲市湘江 15 7 11/24簿记建档 -- AA 11/25-11/27 国泰君安证券 风光带建设开发 (第3-7每年末还20%本金)

(株洲水利建设投资公司的土地使用权及发行人自有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 蓬莱市城市建设 9 7 11/24簿记建档 -- AA- 11/25起 中泰证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金/)

(中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 萍乡市汇丰 7 4 11/24簿记建档 -- AA 11/25-11/27 民生证券 投资有限公司

(附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 伊犁哈萨克 6 4 11/20簿记建档 -- AA 11/23-11/27 华龙证券 自治州财通国有资产经营公司

(附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)