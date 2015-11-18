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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 14:58 BJT

日本债市：在淡静交投中基本持平，静待日本央行会议结果

在周三市场操作中，日本央行买进总计1.2万亿日圆(97.3亿美元)的日本公债，包括4,000亿日圆存续期为1-3年的公债、4,000亿日圆存续期3-5年的公债以及4,000亿日圆5-10年期公债，符合市场预估。

10年期日债期货 价格收平，报148.54。

10年期现券收益率 上涨0.5个基点至0.300%，若跌破0.295%水平，可能下探今年4月以来的最低点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.020% -0.5 -0.015%

五年期公债 0.030% +0.0 0.030%

10年期公债 0.300% +0.5 0.295%

20年期公债 1.070% +0.0 1.070%

30年期公债 1.395% +0.5 1.390%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.54 +0.00 148.54

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/李婷仪 审校 于春红)

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