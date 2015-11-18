日本债市：在淡静交投中基本持平，静待日本央行会议结果

在周三市场操作中，日本央行买进总计1.2万亿日圆(97.3亿美元)的日本公债，包括4,000亿日圆存续期为1-3年的公债、4,000亿日圆存续期3-5年的公债以及4,000亿日圆5-10年期公债，符合市场预估。