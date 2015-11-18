路透基点：中电与日本银行签署1.25亿美元定期贷款案--TRLPC

路透澳洲11月18日 - 中华电力有限公司周三称，已于上月完成一笔1.25亿美元的定期贷款，签约方为日本的银行，这也是该公司多元化融资来源战略的一部分。

牵头行兼簿记行和承销商--三菱东京日联银行和瑞穗银行按对等金额为该交易进行预筹资。

这已是该电力公用事业公司第三次在日本筹资。包括千叶银行(Chiba Bank)在内的六家银行参与其中。