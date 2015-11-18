路透基点：中电与日本银行签署1.25亿美元定期贷款案--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透澳洲11月18日 - 中华电力有限公司周三称，已于上月完成一笔1.25亿美元的定期贷款，签约方为日本的银行，这也是该公司多元化融资来源战略的一部分。
牵头行兼簿记行和承销商--三菱东京日联银行和瑞穗银行按对等金额为该交易进行预筹资。
这已是该电力公用事业公司第三次在日本筹资。包括千叶银行(Chiba Bank)在内的六家银行参与其中。
贷款资金将用于一般公司用途。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”