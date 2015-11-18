印尼金融：政府重申无意箝制资本流动与汇率浮动，为副总统言论灭火

路透雅加达11月18日 - 印尼当局重申允许资金自由流动与汇率浮动的决心，打消外界对政府将采取资本管控措施来管理卢比与美元流动性的担忧。

经济部助理副部长Edi Prio Pambudi周三对路透表示，政府将致力于让出口商的海外获利回流。

“我们短期内并没有变更法律的计划。我们目前的焦点在于吸引出口商，让他们将海外获利带回国内，”他表示。

印尼在1990年代末的亚洲金融危机后，开始采行资本自由流动与汇率浮动政策。

印尼副总统Jusuf Kalla周二曾暗示，该国可能对资本流动采行部分管制。

Kalla周二在一项经济研讨会中称，印尼外汇体系必须改变。

“我们对于能够出口矿物感到自豪。但东西卖出去，只有少量的钱进帐，而且都存在新加坡与香港，”Kalla说道。