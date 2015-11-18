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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 15:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元涨跌互现，避险气氛浓厚

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* 美元/日圆下跌0.13%，澳元/美元跌0.17%，新西兰元/美元上涨0.2%，10年期美债收益率报2.2640%

* 日经指数收高0.09%，沪综指跌0.65%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%，伦敦期铜跌0.7%，美国原油期货上扬0.8%

* 中国10月房价同比升0.1%，为14个月来首度上涨

* 法国特警追捕恐袭事件嫌犯，在巴黎北部爆发枪战

* 澳洲第三季薪资增幅为16年来最低

(完)

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(编译 王兴亚；审校 于春红)

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