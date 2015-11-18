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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 15:28 BJT

金属期市：伦铜跌向六年新低，因市场预计中国需求下降

11月10日止当周，纽约商品期货交易所(COMEX)期铜投机客增持净空头仓位16,499口至19,398口，为8月中期以来最高空仓。

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.9%至每吨4,642.50美元，上日微幅收低，且盘中触及2009年5月以来最低4,590美元。

上海期交所期铜 跌0.9%至每吨34,880元人民币(5,444美元)，此前创下六年新低34,420元。

“前景不妙，目前最看空的是中国投资人，市场普遍认为明年情况也不会有什么改善，”上海的一位基金消息人士说。今年亚洲最大的铜行业会议本周在上海举行。

上海期铝 回落至每吨10,000元下方，之后升至该水准略上方。

其他金属方面，LME期镍 距离每吨8,850美元下方的逾十年最低点不远，最新报9,145美元，上涨0.4%；周二下滑逾2%。

LME期锌 触及六年新低每吨1,518.50美元，期铅 跌至逾五年低位，因技术面前景恶化。(完)

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(编译 张涛/王兴亚；审校 于春红)

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