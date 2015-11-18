中国经济：政策已非常宽松，增长前景更多取决结构改革--货币政策委员

路透北京11月18日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三表示，中国经济增长前景更多取决于结构改革，目前政策已经非常宽松，希望通过宽松的货币和财政政策来支持经济增长的可能性已非常低。

他在“《财经》年会2016：预测与战略”上指出，过去全球危机时各国都使用短期的、反周期的宏观经济政策、财政政策和货币政策，能够发挥的作用基本上都已经差不多了。美国开始已经往回收；日本量化宽松还在继续但似乎进一步的空间也不是特别大；欧洲可能会有进一步的量化宽松，但对经济增长的作用潜力已不是很大。

“（明年全球）经济复苏的步伐仍然是非常疲软，....对世界经济来说，经济增长的前景，下一步恐怕取决于各国结构改革推进的程度。”他说。

黄益平认为，从理论上来说，中国下一步还能宽松，但中国经济增长到底能否探底回升，核心的问题是旧的产业即将过去，新的产业能否形成。这些新的产业就是结构改革，一系列的经济改革。

“经济改革的蓝图已经有了，两年前已经有了关于深化改革的方案。”他谈到，能不能把经济改革方案真正落地，对中国经济增长能否保持可持续的中高速增长及真正触底回升非常关键。