表格：外资在韩国股市卖超1,397亿韩元，为连续第七天卖超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔11月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,397亿韩元，为连续第七日卖超，期间共计卖超1.264万亿(兆)韩元(10.8亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
11月18日 -139.7 14.3 46.0
^11月17日 -164.6 156.9 -83.5
11月16日 -236.2 11.2 116.5
11月13日 -210.9 -44.6 111.1
11月12日 -220.8 -23.5 105.7
11月11日 -222.7 6.5 136.2
11月10日 -69.1 -168.1 396.9
11月 9日 5.3 -188.5 73.4
11月 6日 -51.2 -137.3 55.2
11月 5日 -28.9 -127.2 45.7
11月 4日 117.9 -38.4 -225.6
11月 3日 31.4 101.4 -306.6
11月 2日 133.3 -249.4 -22.8
10月30日 -27.0 -130.0 143.8
10月29日 -25.1 -49.5 73.1
----------------------------------------------
本月以来 -1,056.0 -686.8 448.2
----------------------------------------------
今年以来 541.6 -4,508.9 2,232.8
----------------------------------------------
注：^ 11月17日为修正后数据。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”