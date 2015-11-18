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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 15:35 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,397亿韩元，为连续第七天卖超

路透首尔11月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,397亿韩元，为连续第七日卖超，期间共计卖超1.264万亿(兆)韩元(10.8亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月18日 -139.7 14.3 46.0

^11月17日 -164.6 156.9 -83.5

11月16日 -236.2 11.2 116.5

11月13日 -210.9 -44.6 111.1

11月12日 -220.8 -23.5 105.7

11月11日 -222.7 6.5 136.2

11月10日 -69.1 -168.1 396.9

11月 9日 5.3 -188.5 73.4

11月 6日 -51.2 -137.3 55.2

11月 5日 -28.9 -127.2 45.7

11月 4日 117.9 -38.4 -225.6

11月 3日 31.4 101.4 -306.6

11月 2日 133.3 -249.4 -22.8

10月30日 -27.0 -130.0 143.8

10月29日 -25.1 -49.5 73.1

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本月以来 -1,056.0 -686.8 448.2

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今年以来 541.6 -4,508.9 2,232.8

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注：^ 11月17日为修正后数据。(完)

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