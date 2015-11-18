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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 15:57 BJT

台湾债市：10年债殖利率连两日微跌，关注央行是否再降14天存单利率

* 10年公债殖利率连两日微幅收跌
    * 市场关注央行是否再降14天存单利率
    * 明日104/12殖利率区间暂看1.17-1.19%

    路透台北11月18日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周三微幅收低，并录得连两日跌势
。交易员指出，目前金融机构间资金宽裕急需去化管道，今日台债略见买盘进场布局，带动104/12殖利率略有
走低，后续关注央行是否再降14天期存单利率。
    
    他们表示，今日五年主流券104/13殖利率续探波段低位，盘面暂且消化买盘进驻，因而压低该券殖利率跌
破0.75%的关键价位，随着银行间资金水位偏高，中长线该券殖利率趋势料续缓步走跌，部分市场揣测买盘押
注央行再降14天期存单利率。  
    
    〞感觉有比较积极买盘，有可能在赌央行再降14天存单利率。〞一位大型证券台债交易员说。
    
    另位银行台债交易员提及，央行9日发行的14天期存单料于23日续发，根据上周公布经验，预计央行最快
明日公布最新14天期存单利率，因此吸引部分交易商资金提前进驻，倘若明日真的调降也将引发获利了结卖需
。
    
    也有票券交易员认为，近期货币市场短率持续趋跌，台债暂无明显反弹的可能性，明显增强持券信心，也
有利台债走势区间偏多。 
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.73-0.76%；10年公债104/12期则在1.17-1.19%。 
    
    美国长债价格周二上涨，因担心继上周五的巴黎事件后会有更多的恐袭行动，这激发了对低风险公债的避
险需求。指标10年期公债 价格涨3/32，收益率为2.261%，较周一下降1个基点。 
 
     
    此外，台湾股市周三收跌0.94%，报8,340.47点，失守8,400点。交易员表示，废除证交税的利多失灵，短
多卖压出笼令台股大跌。  
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -1.60      0.7400%  *0.7400-0.7520%      24.50
  10     104/12                   -0.65      1.1765%   1.1755-1.1800%      79.00
    注*：表该券殖利率发行以来新低。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
          
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.8050
         10      104/12                        1.1765
          5      104/13                        0.7400
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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