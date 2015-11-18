台湾债市：10年债殖利率连两日微跌，关注央行是否再降14天存单利率

* 10年公债殖利率连两日微幅收跌 * 市场关注央行是否再降14天存单利率 * 明日104/12殖利率区间暂看1.17-1.19% 路透台北11月18日 - 台湾指标10年期公债104/12 殖利率周三微幅收低，并录得连两日跌势 。交易员指出，目前金融机构间资金宽裕急需去化管道，今日台债略见买盘进场布局，带动104/12殖利率略有 走低，后续关注央行是否再降14天期存单利率。 他们表示，今日五年主流券104/13殖利率续探波段低位，盘面暂且消化买盘进驻，因而压低该券殖利率跌 破0.75%的关键价位，随着银行间资金水位偏高，中长线该券殖利率趋势料续缓步走跌，部分市场揣测买盘押 注央行再降14天期存单利率。 〞感觉有比较积极买盘，有可能在赌央行再降14天存单利率。〞一位大型证券台债交易员说。 另位银行台债交易员提及，央行9日发行的14天期存单料于23日续发，根据上周公布经验，预计央行最快 明日公布最新14天期存单利率，因此吸引部分交易商资金提前进驻，倘若明日真的调降也将引发获利了结卖需 。 也有票券交易员认为，近期货币市场短率持续趋跌，台债暂无明显反弹的可能性，明显增强持券信心，也 有利台债走势区间偏多。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.73-0.76%；10年公债104/12期则在1.17-1.19%。 美国长债价格周二上涨，因担心继上周五的巴黎事件后会有更多的恐袭行动，这激发了对低风险公债的避 险需求。指标10年期公债 价格涨3/32，收益率为2.261%，较周一下降1个基点。 此外，台湾股市周三收跌0.94%，报8,340.47点，失守8,400点。交易员表示，废除证交税的利多失灵，短 多卖压出笼令台股大跌。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.60 0.7400% *0.7400-0.7520% 24.50 10 104/12 -0.65 1.1765% 1.1755-1.1800% 79.00 注*：表该券殖利率发行以来新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8050 10 104/12 1.1765 5 104/13 0.7400 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)