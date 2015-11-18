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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 16:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：关注123.00-123.20区间的需求

0823GMT

* 关注123.00-123.20日圆区间内的需求状况

* 123.19是本周122.23-123.49走势的23.6%回档位

* 总额9.4亿美元、行权价在123.00日圆的期权将在纽约交割时间到期

* 123.00下方有大量止损卖单，123.60上方挂有止损买单

* 123.60是一道关键的技术水准，可能最终会被突破

* 图表：link.reuters.com/jyt95w

(完)

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(编译 王兴亚；审校 于春红)

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