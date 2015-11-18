《全球汇市》美元指数自七个月高位回落，投资者等待美联储会议记录

“尽管法国公债不太可能因此立即遭到抛售--欧洲央行稳定买进公债--但这仍是一个长期内会对欧元产生负面影响的财政问题，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。

“即便如此，欧洲央行货币政策仍是欧元面临的一个近期忧虑，”Sera补充道。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特发表讲话后，有关欧洲央行将采取更多刺激举措的预期周二升温。普雷特对彭博称，意识到存在下行风险，而且在巴黎事件之后可能已经上升。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0672 1.0641 0.29 -11.78 1.2097

美元/日圆 123.25 123.43 -0.15 3.17 119.68

欧元/日圆 131.55 131.33 0.17 -9.41 144.77

美元/瑞郎 1.0135 1.0137 -0.02 1.95 0.9941

英镑/美元 1.5206 1.5212 -0.04 -2.36 1.5573

美元/加元 1.3301 1.3317 -0.12 14.49 1.1618

澳元/美元 0.7108 0.7109 -0.01 -12.98 0.8168

新西兰元/美元 0.6484 0.6470 0.22 -16.85 0.7797

欧元/瑞郎 1.0819 1.0795 0.22 -10.04 1.2026

欧元/英镑 0.7013 0.6994 0.27 -9.57 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2975 9.3172 -0.21 -1.18 9.4688

美元/挪威克朗 8.6636 8.6838 -0.23 15.95 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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