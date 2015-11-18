欧元债市：德债收益率跌至三周低位，受全球安全担忧影响

从美国飞往巴黎的两架法航客机周二因遭遇匿名炸弹威胁而改道并紧急降落，机上逾700名乘客和机组人员已被安全疏散。

另外，德国与荷兰原定周二晚在汉诺威举行的一场足球赛因炸弹威胁在预定开赛前两小时被取消，德国总理默克尔原计划到现场观看比赛。

这种形势助长了全球市场的风险厌恶情绪，欧洲股市开低，欧元区公债价格普遍持坚，因预期欧洲央行将在下次会议上宽松货币政策。

10年期德国公债收益率 下滑2个基点至0.51%，为近三周来最低水准。两年期德债收益率 短暂触及负0.39%的纪录新低。

“没有理由不认为欧洲央行下个月将放宽政策，另外大宗商品价格进一步下跌，这加剧了通胀疲软的前景，”Daiwa Capital Markets的经济研究部主管Chris Scicluna表示，“巴黎恐袭事件加深了这种局面，也加重了欧元区的疲弱。”

货币市场目前完全押注，欧洲央行将在12月把存款利率下调10个基点至负0.30%。(完)

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