欧元区经济：ECB莫尔许称未见巴黎恐袭挫伤经济迹象，勿断言“前景黯淡”

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 莫尔许称未见经济悲观迹象
* “前景黯淡”说法没有根据
路透法兰克福11月18日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周三表示，没有迹象显示经济信心已受巴黎袭击事件挫伤，现阶段任何指称“前景黯淡”的谈话都是没有根据的。
莫尔许表示，目前研判上周五巴黎袭击事件是否对欧元区经济造成任何影响，还为时尚早。
“我们应避免对...袭击事件是否对经济造成任何影响，做出仓促结论。”他在法兰克福一场会议时称。
“没有迹象显示巴黎恐袭事件带来经济悲观情绪...目前没有理由说前景黯淡。”
另外，莫尔许讲演时还提到，欧洲央行正期待，欧元支付协会(Euro Payments Council)下周将提出一项有关欧元区全范围的即时支付计划提案。
该项欧元区计划不具法律约束力，但旨在取代各国的即时支付系统。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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