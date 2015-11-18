欧元区经济：ECB莫尔许称未见巴黎恐袭挫伤经济迹象，勿断言“前景黯淡”

* 莫尔许称未见经济悲观迹象

* “前景黯淡”说法没有根据

路透法兰克福11月18日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周三表示，没有迹象显示经济信心已受巴黎袭击事件挫伤，现阶段任何指称“前景黯淡”的谈话都是没有根据的。

莫尔许表示，目前研判上周五巴黎袭击事件是否对欧元区经济造成任何影响，还为时尚早。

“我们应避免对...袭击事件是否对经济造成任何影响，做出仓促结论。”他在法兰克福一场会议时称。

“没有迹象显示巴黎恐袭事件带来经济悲观情绪...目前没有理由说前景黯淡。”

另外，莫尔许讲演时还提到，欧洲央行正期待，欧元支付协会(Euro Payments Council)下周将提出一项有关欧元区全范围的即时支付计划提案。