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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 17:24 BJT

菲律宾央行：总裁称可能调整银行业法定准备金率

路透马尼拉11月18日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示，该央行可能调整银行业的法定准备金率，并且有空间可以在年底前维持当前利率水平不变。

菲律宾目前的银行法定准备金率为20%，位居该地区最高行列。

泰谭柯并未给出调整准备金率的时间表。

他还表示，央行有空间在年底前维持利率不变，并相信尽管存在全球不利因素，但该国经济仍将根基稳健。

“展望未来，我认为宏观经济形势将继续稳健，”泰谭柯对记者称。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)

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