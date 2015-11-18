菲律宾央行：总裁称可能调整银行业法定准备金率

路透马尼拉11月18日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示，该央行可能调整银行业的法定准备金率，并且有空间可以在年底前维持当前利率水平不变。

菲律宾目前的银行法定准备金率为20%，位居该地区最高行列。

他还表示，央行有空间在年底前维持利率不变，并相信尽管存在全球不利因素，但该国经济仍将根基稳健。