菲律宾央行：总裁称可能调整银行业法定准备金率

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透马尼拉11月18日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示，该央行可能调整银行业的法定准备金率，并且有空间可以在年底前维持当前利率水平不变。
菲律宾目前的银行法定准备金率为20%，位居该地区最高行列。
泰谭柯并未给出调整准备金率的时间表。
他还表示，央行有空间在年底前维持利率不变，并相信尽管存在全球不利因素，但该国经济仍将根基稳健。
“展望未来，我认为宏观经济形势将继续稳健，”泰谭柯对记者称。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”