中国金融：中欧国际交易所今日开业，首批人民币产品登场--上证所

路透北京11月18日 - 中国上海证券交易所周三称，其投资的中欧国际交易所（简称“中欧所”）今日开业，首批登场的人民币产品包括ETF（交易所交易基金）和人民币债券。中欧所开业初期主要上市以人民币计价和结算的证券现货产品，待条件成熟时再上市金融衍生品。

上证所新闻稿表示，首批上线产品包括中银国际和建银国际分别与德国商业银行合作，各发行1只以人民币计价的ETF产品，跟踪中国A股指数。另一只中国银行发行人民币金融债也于开业首日在中欧所挂牌上市。

此外，已在德交所挂牌的12只中国市场相关ETF及180多只人民币债券也将一并转移至中欧所的交易平台。

中欧所联席首席执行官陈晗表示，中欧所的目标是逐步丰富中欧所的产品线，进一步提升中欧所对国际投资者的吸引力。中欧所非常高兴与市场参与者开展全方位的合作，共同推动欧洲离岸人民币的发展。