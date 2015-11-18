路透基点：冠华针织厂23.88亿港元等值贷款进入一般银团阶段--TRLPC

路透香港11月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，七家牵头行兼簿记行周二启动了冠华针织厂有限公司23.88亿港元等值(3.08亿美元)3.5年期可转让定期贷款，进入一般银团阶段。

这七家牵头行兼簿记行分别是中信银行(国际)、中国信托商业银行、第一商业银行香港分行、富邦金控、恒生银行、汇丰银行和荷兰合作银行香港分行。汇丰银行还担任额度代理行和协调安排行。

担保方为冠华国际控股有限公司、彩晖(澳门离岸商业服务)有限公司、Victory City Overseas Ltd和新信投资有限公司。

此双币贷款由A部分港元和B部分美元贷款构成。A部分贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码217个基点，B部分利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码217个基点。贷款平均期限为2.925年。

银行受邀以三个层次参贷：承贷2亿港元等值或以上为主办行，获综合收益251个基点，前端费为100个基点；承贷1亿-1.99亿港元等值为安排行，获综合收益246个基点，前端费为85个基点；承贷5,000万-9,900万港元等值为高级经理行，获综合收益241个基点，前端费为70个基点。承诺费为50个基点。

贷款将在18个月宽限期过后，分五次每半年不等额分期偿还：10%(第1-2次)、15%(第3-4次)和50%(第5次)。

11月25日安排在广东省江门市新会区的一家工厂进行实地考察。

银行回复截止日期是12月11日。这笔贷款定于12月18日举行签约。

贷款资金用于为借款人2014年2月所签19.88亿港元等值三年半定期贷款提供再融资，以及用于一般公司用途。

中信银行(国际)、中国信托商业银行、恒生银行、汇丰银行和新加坡大华银行为2014年贷款交易的牵头行兼簿记行，支付282个基点的最高综合收益，贷款利率较Hibor或Libor加码282个基点，平均期限2.925年。