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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 18:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆倾向上行，与日经股指期货的相关性仍高

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* 美元/日圆仍倾向于上行，123.60水准备受关注

* 123.50处的卖单在亚洲盘压制汇价，据称卖单来自半官方账户

* 汇价与日经指数期货之间的正相关性仍高

* 48小时/72小时的相关性为正0.75/正0.74

* 日经指数期货中期前景正面，周二形成的长上影线构成短线压力

* 日经股指期货图表：link.reuters.com/dav95w

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 白云)

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