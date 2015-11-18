路透基点：四川省机场集团考虑筹集240元人民币联合贷款--TRLPC

路透香港11月18日 - 中国国有的四川省机场集团有限公司考虑筹集240亿元人民币(38亿美元)联合贷款，为成都第二座机场的建设提供支持。该公司两个月前已接获一笔对该机场项目的双边贷款。

消息人士称，该公司已经与国有银行进行了初步会谈，但尚未敲定具体的条款和细节。

其中一位消息人士称，目前的合作银行包括中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行和中国工商银行。尚不清楚其他银行是否会寻求参贷。

今年9月，中国农业银行四川省分行向成都天府国际机场提供120亿元人民币双边贷款。这将是成都在双流国际机场之后的第二座机场。

据当地媒体报导，新机场建设工作定于年底启动，预计2019年开始投入商业运营。