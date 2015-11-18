路透基点：四川省机场集团考虑筹集240元人民币联合贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月18日 - 中国国有的四川省机场集团有限公司考虑筹集240亿元人民币(38亿美元)联合贷款，为成都第二座机场的建设提供支持。该公司两个月前已接获一笔对该机场项目的双边贷款。
消息人士称，该公司已经与国有银行进行了初步会谈，但尚未敲定具体的条款和细节。
其中一位消息人士称，目前的合作银行包括中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行和中国工商银行。尚不清楚其他银行是否会寻求参贷。
今年9月，中国农业银行四川省分行向成都天府国际机场提供120亿元人民币双边贷款。这将是成都在双流国际机场之后的第二座机场。
据当地媒体报导，新机场建设工作定于年底启动，预计2019年开始投入商业运营。
新机场坐落于简阳市，2013年6月获得中国民航局(CAAC)批准，预估总成本为692.32亿元人民币。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”