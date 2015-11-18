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亚洲 | 2015年 11月 19日 星期四 06:29 BJT

****日韩经济指标预测--11月19日-11月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
    
    11月16日当周
    
    11月18日(三)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         10月    逆差2,920    逆差1,145
             出口(较上年同期)                         10月        -2.1%        +0.6%
             进口(较上年同期)                                     -8.6%       -11.1% 
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --    买入10,347
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --     买入1,704
    
    11月19日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    11月20日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    11月23日当周
    
    11月23日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    11月24日(二)    
  0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         11月初值         --         52.4
    
    11月25日(三)
    2100 韩国消费者信心指数                          11月           --          105 
    
11月26日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                10月           --        -0.4%
             所有家庭支出(较前月)                                   --        -1.3%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月           --        -0.1%
             全国整体CPI                                            --         持平
             东京地区核心CPI(较上年同期)             11月           --        -0.2%
             东京地区整体CPI                                        --        +0.1%
    2330 日本求才求职比                              10月           --         1.24
             失业率                                                 --         3.4% (完)

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