亚洲橡胶：东京期胶收平，对中国需求的担忧挥之不去

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月18日 - 东京指标期胶周三收平，市场继续担忧中国的需求，加之美联储即将公布上月会议的记录，所以投资者不愿建立新仓位。
东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶 <0#2JRU:>收平，报每公斤157.5日圆(1.28美元)。
“没有新的消息，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说，“许多投资者都维持空头仓位，但他们不想解除这些仓位，因市场信心依旧低迷，上海市场也在下滑。”
上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌15元人民币，收于每吨10,480元人民币。
日本橡胶贸易协会周二的数据显示，截至10月31日该国港口的生胶库存较上一个库存结算日期下降3.6%，至11,070吨。
“如果库存跌破10,000吨的话，可能会支撑TOCOM期胶价格，”Gu说。
新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤117.5美分，跌0.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”