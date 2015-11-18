亚洲橡胶：东京期胶收平，对中国需求的担忧挥之不去

路透东京11月18日 - 东京指标期胶周三收平，市场继续担忧中国的需求，加之美联储即将公布上月会议的记录，所以投资者不愿建立新仓位。

东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶 <0#2JRU:>收平，报每公斤157.5日圆(1.28美元)。

“没有新的消息，”Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说，“许多投资者都维持空头仓位，但他们不想解除这些仓位，因市场信心依旧低迷，上海市场也在下滑。”

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌15元人民币，收于每吨10,480元人民币。

日本橡胶贸易协会周二的数据显示，截至10月31日该国港口的生胶库存较上一个库存结算日期下降3.6%，至11,070吨。

“如果库存跌破10,000吨的话，可能会支撑TOCOM期胶价格，”Gu说。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤117.5美分，跌0.4美分。(完)

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