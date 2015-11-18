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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 19:29 BJT

东南亚股市：随全球股市一道下跌，印尼股市回落

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 333.40 -1.99 -0.59 -18.84 410.77

新加坡 2886.08 -30.70 -1.05 -14.24 3365.15

马来西亚 1656.50 -5.03 -0.30 -5.95 1761.25

泰国 1376.82 -13.35 -0.96 -8.07 1497.67

印尼 4497.91 -3.04 -0.07 -13.95 5226.95

越南 603.34 -1.71 -0.28 +10.58 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)

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