马来西亚期市：创下逾一周来最大单日涨幅，但需求疲弱仍令价格承压

路透吉隆坡11月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾一周来最大单日涨幅，今日稍早曾跌至三周低位，因需求疲弱总体上令价格承压。

周三收盘时，指标2月棕榈油期货 收高1.09%，报每吨2,317马币(528.03美元)，创下11月9日以来最大单日百分比涨幅；今日稍早跌至10月27日以来最低的2,274马币。

“市场仍保持的不错，尽管价格承受着一些压力...”吉隆坡一位交易员称。

尽管货物检验机构的最新出口数据显示，11月前15天出口较上月同期增长2-4%，但上述交易员称，市场基本面因素并不强劲。

10月底马来西亚棕榈油库存升至近15年高位，因产量意外增加。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。

但据路透调查，但10月印尼棕榈油产量料将前月略微下降，因受令人窒息的雾霾影响。

今日成交量为45,811口，远高于日均约35,000口的成交量。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>