马来西亚期市：创下逾一周来最大单日涨幅，但需求疲弱仍令价格承压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡11月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾一周来最大单日涨幅，今日稍早曾跌至三周低位，因需求疲弱总体上令价格承压。
周三收盘时，指标2月棕榈油期货 收高1.09%，报每吨2,317马币(528.03美元)，创下11月9日以来最大单日百分比涨幅；今日稍早跌至10月27日以来最低的2,274马币。
“市场仍保持的不错，尽管价格承受着一些压力...”吉隆坡一位交易员称。
尽管货物检验机构的最新出口数据显示，11月前15天出口较上月同期增长2-4%，但上述交易员称，市场基本面因素并不强劲。
10月底马来西亚棕榈油库存升至近15年高位，因产量意外增加。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。
但据路透调查，但10月印尼棕榈油产量料将前月略微下降，因受令人窒息的雾霾影响。
今日成交量为45,811口，远高于日均约35,000口的成交量。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”