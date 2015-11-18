国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至三日高位

路透新加坡11月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至三日高位每吨111.65美元，因液化石油气(LPG)缺乏且炼厂生产率较高，带动石脑油需求坚挺。

在一些亚洲的炼厂中，LPG可以替代5-15%的石脑油，但LPG的高价格使石化厂商以其替代石脑油不划算。

“根本没有刺激因素转向现货LPG，”一位在东南亚的交易员说。

由此，亚洲将能够在12月吸纳估计中的200万吨来自西方的石脑油，这包括来自欧洲和地中海地区的。

“有些月份，我们看到亚洲对西方船货的需求降至130万吨或140万吨，但12月可能需要约200万吨。”一位在新加坡的交易员说。“所以到岸的船货量刚好能满足需求。”

马来西亚的Titan求购25,000吨12月16-21日到岸Pasir Gudang的石脑油。

交易员表示，日本的出光兴产本周敲定了2016年1-6月的石脑油定期供给协议，供应量最多300,000吨，到岸地是Chiba和Tokuyama。

确切的价格还不清楚，但一些交易员表示是以升水达成的，这与韩国、台湾和马来西亚8-10月间支付的贴水形成鲜明的对比。

新加坡现货市场上，有五笔交易达成。

维多以每桶56.68美元从PTT购入一艘船期为12月14-18日的95号汽油船货，另以每桶58.48美元从壳牌购入一艘船期为12月3-7日的97号汽油船货。

贡渥以每桶54美元从Phillips 66 购入一艘船期为12月14-18日的92号汽油船货。

维多以每吨443美元向伊藤忠出售一艘1月上半月石脑油，壳牌以每吨440.50美元向Petro-Diamond出售一艘1月下半月石脑油。(完)

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