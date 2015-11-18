国际油市：亚洲燃料油裂解价差从逾三个月高位回落

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月18日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周三下跌，至每桶贴水6.53美元，昨天曾触及逾三个月最高水准。
交易员和路透货运数据显示，预计12月从西方抵达东方的船货减少，1月到货量料反弹。
交易员称，12月料有约350万吨燃料油到岸，低于11月到岸的约400万吨。
据交易员和路透货运数据，包括Koch和Petroineos在内的租船方，自11月1日起已安排约200万吨超大型油轮的装载能力，目的是于1月在新加坡交货。
“10月和12月的套利船货数量较低，”新加坡一交易员称。
据航运分析师和路透租船数据，巨型油轮的运费率于10月6日触及五年高位，但自那以来不断下降，预计明年初将进一步下滑。
中国国家统计局周三公布，中国10月燃料油产量较上年同期下降7.5%，至199万吨；1-10月燃料油产量较上年同期减少7.4%，至1,984万吨。
新加坡现货市场，达成一笔交易。嘉能可向Coastal出售20,000吨的380-cst燃料油船货，船期为12月6-10日，价格为每吨213.25美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”