国际油市：亚洲燃料油裂解价差从逾三个月高位回落

路透新加坡11月18日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周三下跌，至每桶贴水6.53美元，昨天曾触及逾三个月最高水准。

交易员和路透货运数据显示，预计12月从西方抵达东方的船货减少，1月到货量料反弹。

交易员称，12月料有约350万吨燃料油到岸，低于11月到岸的约400万吨。

据交易员和路透货运数据，包括Koch和Petroineos在内的租船方，自11月1日起已安排约200万吨超大型油轮的装载能力，目的是于1月在新加坡交货。

“10月和12月的套利船货数量较低，”新加坡一交易员称。

据航运分析师和路透租船数据，巨型油轮的运费率于10月6日触及五年高位，但自那以来不断下降，预计明年初将进一步下滑。

中国国家统计局周三公布，中国10月燃料油产量较上年同期下降7.5%，至199万吨；1-10月燃料油产量较上年同期减少7.4%，至1,984万吨。

新加坡现货市场，达成一笔交易。嘉能可向Coastal出售20,000吨的380-cst燃料油船货，船期为12月6-10日，价格为每吨213.25美元。(完)

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